Suriye ordusundan YPG'ye nokta operasyon! Yüzde 90'ı kontrol altında

Suriye ordusunun, Halep kentindeki Şeyh Maksud Mahallesi'nin yüzde 90'ını terör örgütü YPG/SDG unsurlarından temizlediği bildirildi.

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın ordu yetkililerine dayandırdığı haberde, Halep'te terör örgütüne yönelik devam eden operasyona dikkat çekildi.

Haberde, "Suriye Arap Ordusu, Şeyh Maksud Mahallesi'nin yüzde 90'ından fazlasında tarama işlemlerini tamamladı." ifadeleri yer aldı.

- SURİYE SAVUNMA BAKANLIĞINDAN TESLİM OLUN ÇAĞRISI

Suriye Savunma Bakanlığı da Halep kentindeki Şeyh Maksud Mahallesi'nde yürütülen operasyonlara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, bölgeden çıkmayan terör örgütü YPG/SDG unsurlarına, kişisel güvenliklerinin garanti altına alınması karşılığında derhal silahlarıyla en yakın askeri noktaya teslim olmaları çağrısında bulunuldu.

Bakanlık açıklamasında ayrıca, Suriye ordusunun "ulusal egemenliği tesis etmeye yönelik görevlerini kararlılıkla sürdürdüğü, bölgenin güvenliği ve istikrarını sağlamak ve sivilleri korumak amacıyla her türlü ateş kaynağına karşı sert biçimde müdahale edileceği" vurgulandı.

HALEP'İN ŞEYH MAKSUD MAHALLESİ'NDEN PATLAMA SESLERİ GELDİĞİ BELİRTİLDİ

Suriye ordusunun terör örgütü YPG/SDG'ye karşı operasyon yürüttüğü Halep kentinin Şeyh Maksud Mahallesi'nden patlama sesleri geldiği bildirildi.

Bölgedeki AA muhabirinin aktardığına göre, mahalleden aralıklarla şiddetli patlama sesleri duyuluyor.

Patlamaların, terör örgütünün yerleştirdiği tuzaklı bombaların imhası ya da çatışmalar nedeniyle meydana geldiği değerlendiriliyor.

İşte dakika dakika yaşananlar:

04.47 Suriye ordusunun, Halep kentindeki Şeyh Maksud Mahallesi'nin yüzde 90'ını terör örgütü YPG/SDG unsurlarından temizlediği bildirildi.

03.19 Suriye ordusunun, Halep kentinde terör örgütü YPG/SDG'ye karşı yürüttüğü operasyon kapsamında Şeyh Maksud Mahallesi'nin üçte ikisinde tarama işlemlerini tamamladığı belirtildi.

01.37 Suriye Savunma Bakanlığı, Halep kentinin Şeyh Maksud Mahallesi'nde terör örgütü YPG/SDG'nin sivilleri canlı kalkan olarak kullanması nedeniyle operasyonların "yavaş ve dikkatli" sürdürüldüğünü açıkladı.

00.24 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, "(Terör örgütü YPG/SDG) Sadece güç gördüğü zaman pozisyon değiştiren bir aktör olduğunu herkes görüyor, biliyor." dedi.

00.23 ABD Başkanı Donald Trump, Suriye'nin barış içinde olmasını istediklerini ifade ederek, "Suriye'nin başarılı olmasını istiyoruz, şu ana kadar başarılı olduklarını düşünüyorum, ancak bu yeni durum ortaya çıktı ve bunun durdurulmasını istiyoruz." dedi.

23.50 Suriye ordusu, Halep'ten çıkmaya yanaşmayan terör örgütü YPG/SDG'nin Şeyh Maksud Mahallesi'nde sıkışan unsurlarına yönelik nokta operasyonlarına kaldığı yerden devam ediyor.

- YPG/SDG, FIRAT NEHRİ'NİN DOĞUSUNA TAHLİYE UZLAŞMASINI BOZDU

Suriye ordusu, dün başlattığı operasyonun ardından Halep'teki Eşrefiyye ve Beni Zeyd mahallelerinde büyük ölçüde hakimiyet sağlamıştı.

Suriye Savunma Bakanlığının saat 03.00 sularında başlattığı geçici ateşkesle örgütün saat 09.00'a kadar Halep kentini terk ederek Fırat Nehri'nin doğusuna tahliyeyi kabul etmesi istenmişti.

Sabah saatlerinde bölgede sükunet hakim olmuş, örgütün bölgeden çıkmayı kabul etmesi üzerine çok sayıda otobüs Fırat Nehri'nin doğusuna yapılacak tahliye için terör örgütünün sıkıştığı Şeyh Maksud Mahallesi girişine gelmişti.

Suriye ordusunun operasyonlarında Eşrefiyye ve Beni Zeyd mahalleleri kontrol altına alınmış, kaçan örgüt unsurları Şeyh Maksud Mahallesi'nde toplanmıştı.

Suriye'nin Halep kent merkezinde orduyla girilen çatışmalardan sonra bölgeden çıkmak için tahliye uzlaşısını kabul eden terör örgütü YPG/SDG'den bazı unsurlar, güvenlik güçlerine ateş açmıştı.

Suriye ordusu, terör örgütü YPG/SDG mensuplarının sıkıştığı Halep'in Şeyh Maksud Mahallesi'ndeki sivillerin tahliyesi için yerel saatle 16.00 ila 18.00 arasında insani koridor açacağı bildirilerek örgüte ait hedeflerin konumlarını paylaşmıştı.

- HALEP'TE YPG/SDG'YE YÖNELİK OPERASYON

Suriye'de terör örgütü YPG/SDG, 6 Ocak'tan itibaren işgal ettiği bölgelerden Halep'teki birçok noktaya saldırılar düzenlemişti.

Şam yönetimi, YPG/SDG'den 10 Mart Mutabakatı'na uymasını ve Halep'teki saldırıları sonlandırmasını istemişti.

YPG/SDG'nin saldırılarını sürdürmesi üzerine Suriye ordusu, terör örgütünün işgal ettiği Halep'in Şeyh Maksud, Eşrefiyye ve Beni Zeyd mahallelerindeki mevzilerine nokta operasyonlar başlatmıştı.

Terör örgütünün 6 Ocak'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 9 Suriyeli hayatını kaybetti, çoğu sivil 55 kişi yaralandı.

Halep Kent Merkez Komitesi, Halep'teki güvenli bölgelere tahliye edilenlerin sayısının 142 bin olduğunu duyurmuştu.