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Dünya

Suriye rejimi bazı suçları kapsayan kısmi af kararı aldı

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'in, 22 Eylül 2024 tarihinden önce ülke içinde ve dışındaki asker kaçakları, işlenen kabahatler ve diğer bazı suçlar için kısmi af kararı çıkardığı bildirildi.

AA23 Eylül 2024 Pazartesi 07:16 - Güncelleme:
Suriye rejimi bazı suçları kapsayan kısmi af kararı aldı
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Suriye yönetiminin haber ajansı SANA'nın haberinde, konuyla ilgili kararnamede, "içeride ve dışarıdaki asker kaçaklarına, saklananlar ve adaletten kaçanlara verilecek cezalar için af öngörüldüğü" belirtildi.

"Topluma ve devlete şiddetli saldırı mahiyetindeki kabahatler", rüşvet, bazı sahtecilik suçları, kamu ahlakına aykırı fiiller ve bazı hırsızlıkların af kapsamı dışında tutulduğu belirtildi.

Ancak "topluma ve devlete şiddetli saldırı mahiyetindeki kabahatler" ifadesindeki kabahatlerin neler olduğunun açıkça belirtilmemesi dikkati çekti.

- "AF KARARI ASKERİ VE SİYASİ MUHALEFETİ KAPSAMIYOR"

Suriye Geçici Hükümeti Başkanı Abdurrahman Mustafa, af kararına ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu kararname aracılığıyla Suriye yönetiminin, uluslararası topluma ulusal uzlaşma ve yaptırımların hafifletilmesinden yana olduğunu göstermeye çalıştığını söyledi.

"Af kararı askeri ve siyasi muhalefeti kapsamıyor." diyen Mustafa, ayrıca kararın, ordudan silahını alarak ayrılan askerleri kapsamadığını dile getirdi.

  • Suriye rejimi
  • kaçak

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