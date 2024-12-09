Suriye saldırılarını meşrulaştırmaya çalıştı! Saar: Stratejik silah sistemlerine saldırdık

İsrail ordusu, Baas rejiminin ve Esed ailesinin devrilmesinin ardından Suriye'ye yönelik hava saldırılarını artırdı.

Ülke basınında çıkan haberlere göre İsrail ordusu, dün ve bu sabah Suriye'ye onlarca hava saldırısı düzenledi.

İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, başta Suriye'deki gelişmeler olmak üzere gündeme ilişkin basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

İsrail ordusunun Suriye'ye düzenlediği saldırıları meşrulaştırmaya çalışan Saar, şu ifadeleri kullandı:



"Bizim tek ilgi alanımız İsrail ve vatandaşlarının güvenliğidir. Bu yüzden, örneğin 'aşırılık yanlılarının eline geçmesin diye' kalan kimyasal silahlar veya uzun menzilli füzeler ve roketler gibi stratejik silah sistemlerine saldırdık."

Saar, "Suriye'deki gelişmeleri bahane ederek" İsrail ordusunun işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri'ndeki tampon bölgeyi ele geçirmesinin "sınırlı ve geçici bir adım" olduğunu iddia etti.

İsrail Dışişleri Bakanı, Tel Aviv ile Hamas arasında esir takası müzakerelerinin de dolaylı devam ettiğini kaydederek daha fazla ayrıntı vermedi.