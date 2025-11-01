İSTANBUL 20°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Kasım 2025 Cumartesi / 11 CemaziyelEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,0958
  • EURO
    48,652
  • ALTIN
    5412.39
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Suriye tarihinde bir ilk... Barrack: Şara ilk Cumhurbaşkanı olacak
Dünya

Suriye tarihinde bir ilk... Barrack: Şara ilk Cumhurbaşkanı olacak

Axios'un haberine göre, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın 10 Kasım'da Washington'a giderek ABD Başkanı ile görüşeceği ve Beyaz Saray'ı ziyaret eden ilk Suriye lideri olacağı bildirildi. Ziyarette, DEAŞ karşıtı koalisyona katılım ve İsrail'le müzakereler gündemde olacak.

AA1 Kasım 2025 Cumartesi 20:56 - Güncelleme:
Suriye tarihinde bir ilk... Barrack: Şara ilk Cumhurbaşkanı olacak
ABONE OL

Axios sitesinin haberine göre, ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Manama'da Axios muhabirine konuştu.

Barrack, Suriye Cumhurbaşkanı Şara'nın 10 Kasım'da Washington'a gideceğini belirtti.

Bu durumda Şara, Beyaz Saray'ı ziyaret eden ilk Suriye Cumhurbaşkanı olacak.

Öte yandan Barrack, söz konusu ziyarette Şara'nın ABD liderliğindeki DEAŞ karşıtı koalisyona Suriye'nin katılımına ilişkin bir anlaşma imzalamasının beklendiğini belirtti.

SURİYE VE İSRAİL ARASINDA MÜZAKERE YAPILACAK

Ayrıca Barrack, Suriye ve İsrail arasındaki müzakerelerin 5'incisinin de Şara'nın ziyareti esnasında Washington'da yapılacağını kaydetti.

Barrack, ABD'nin bu yılın sonuna kadar Suriye ve İsrail arasında bir güvenlik anlaşması yapılmasını hedeflediğini sözlerine ekledi.

Cumhurbaşkanı Şara: Türkiye dahil 4 ülke ile görüşüyoruz

Tom Barrack'tan Türkiye itirafı: Olmasaydı Gazze'de ateşkes sağlanamazdı

ÖNERİLEN VİDEO

Küçükçekmece'de faciadan dönüldü: İSKİ'ye ait su tankeri iş yerine daldı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.