Suriye Türkmenlerinden Macron'a YPG/PKK tepkisi

Suriye Türkmen Meclisi, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Suriye'de SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK'dan bir heyetle görüşmesini kınadı.

Suriye Türkmen Meclisi, yaptığı yazılı açıklamada, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un, SDG ismini kullanan terör örgütü YPG/PKK'dan bir heyet ile gerçekleştirdiği görüşmeye tepki gösterdi.

Açıklamada, "Macron'un SDG'ye bağlı heyeti kabul etmesi, bir kez daha ABD, İsrail ve Fransa’nın önderliğindeki Batı'nın PYD/YPG/SDG terör örgütünün uluslararası alanda destekçisi olduğunu göstermiştir." ifadesi yer aldı.

Terör örgütü YPG/PKK'nın, işgal ettiği bölgelerde sivillere karşı suç işlemeye devam ettiği vurgulanan açıklamada, "Macron’un, ayrılıkçı terör örgütüne vermiş olduğu desteği şiddetle kınıyoruz." değerlendirmesine yer verildi.

Elysee Sarayı'ndan dün yapılan yazılı açıklamada, Macron'un YPG/PKK'dan bir heyeti kabul ettiği bildirilmişti.