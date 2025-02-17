Suriye ve Katar arasında imzalar atıldı

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın Sivil Havacılık Kurumu basın ofisinden aktardığına göre, Katar Sivil Havacılık Kurumunun resmi daveti üzerine gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda taraflar, sivil havacılık sektöründe işbirliğini güçlendirme kararı aldı.

Kaynağa göre mutabakat zaptı, hava seyrüsefer hizmetleri ve altyapıyı da kapsayan sivil havacılık hizmetlerinde işbirliğinin güçlendirilmesi ile eğitim ve geliştirme alanlarında ortak çalışmaları içeren temel maddelerden oluşuyor.

Suriye heyeti, Katar Havayolları operasyon yönetim merkezini ziyaret ederek Suriye Havayolları ile Katar Havayolları arasında olası işbirliklerini görüştü.

Katar tarafı, Suriyeli sivil havacılık personeli ile Suriye Havayolları çalışanlarını Katar'da eğitmeye hazır olduğunu ifade etti.

Katar Havayolları, Aralık 2024'te Esed rejiminin çöküşünün ardından 7 Ocak'ta yeniden hizmete giren Şam Uluslararası Havalimanı'na ticari uçuş düzenleyen ilk uluslararası hava yolu şirketi olmuştu.

Suriye'de 27 Kasım 2024'te Halep'in batı kırsalında Beşşar Esed rejimi güçleriyle çatışmalara giren muhalifler, 8 Aralık'ta başkent Şam'da kontrolü sağlamış, ülkede 61 yıllık Baas rejimi devrilmişti.