İSTANBUL 6°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Şubat 2025 Pazartesi / 19 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,2464
  • EURO
    38,0606
  • ALTIN
    3369.68
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Suriye ve Katar arasında imzalar atıldı

Suriye Sivil Havacılık Kurumu ile Katar Sivil Havacılık Kurumu arasında işbirliğini güçlendirmeye yönelik mutabakat zaptı imzalandı.

AA17 Şubat 2025 Pazartesi 08:18 - Güncelleme:
Suriye ve Katar arasında imzalar atıldı
ABONE OL

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın Sivil Havacılık Kurumu basın ofisinden aktardığına göre, Katar Sivil Havacılık Kurumunun resmi daveti üzerine gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda taraflar, sivil havacılık sektöründe işbirliğini güçlendirme kararı aldı.

Kaynağa göre mutabakat zaptı, hava seyrüsefer hizmetleri ve altyapıyı da kapsayan sivil havacılık hizmetlerinde işbirliğinin güçlendirilmesi ile eğitim ve geliştirme alanlarında ortak çalışmaları içeren temel maddelerden oluşuyor.

Suriye heyeti, Katar Havayolları operasyon yönetim merkezini ziyaret ederek Suriye Havayolları ile Katar Havayolları arasında olası işbirliklerini görüştü.

Katar tarafı, Suriyeli sivil havacılık personeli ile Suriye Havayolları çalışanlarını Katar'da eğitmeye hazır olduğunu ifade etti.

Katar Havayolları, Aralık 2024'te Esed rejiminin çöküşünün ardından 7 Ocak'ta yeniden hizmete giren Şam Uluslararası Havalimanı'na ticari uçuş düzenleyen ilk uluslararası hava yolu şirketi olmuştu.

Suriye'de 27 Kasım 2024'te Halep'in batı kırsalında Beşşar Esed rejimi güçleriyle çatışmalara giren muhalifler, 8 Aralık'ta başkent Şam'da kontrolü sağlamış, ülkede 61 yıllık Baas rejimi devrilmişti.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.