İSTANBUL 27°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
26 Temmuz 2024 Cuma / 20 Muharrem 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,0055
  • EURO
    35,8672
  • ALTIN
    2517.57
  • BIST100
    10879.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Suriye'de ABD güçlerinin konuşlandığı bölgeye roket saldırısı
Dünya

Suriye'de ABD güçlerinin konuşlandığı bölgeye roket saldırısı

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde Fırat Nehri'nin batı yakasındaki İran destekli gruplar, ABD güçlerinin konuşlandığı Koniko Gaz Tesisi'ne roket saldırısı gerçekleştirdi.

AA26 Temmuz 2024 Cuma 13:47 - Güncelleme:
Suriye'de ABD güçlerinin konuşlandığı bölgeye roket saldırısı
ABONE OL

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fırat Nehri'n batı yakasında konuşlu İran destekli gruplar, Deyrizor'da gece geç saatlerde, ABD üssünün bulunduğu Koniko Gaz Tesisi'ni roket saldırısıyla hedef aldı.

ABD üssünün bulunduğu bölgede dumanlar yükselirken, saldırıda zayiat olup olmadığı bilinmiyor.

ABD'den saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Öte yandan Humus ilindeki Tenef Üssü'nde konuşlu ABD güçlerine 23 Haziran'da da aidiyeti bilinmeyen silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı girişiminde bulunulmuştu.

Humus, Haseke ve Deyrizor illerindeki ABD ordusunun üsleri, yılbaşından bu yana sık sık roket ve aidiyeti bilinmeyen kamikaze insansız hava aracıyla hedef alınıyor.

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları ABD destekli terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinde, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Beşşar Esed rejimi ve İran destekli grupların kontrolünde bulunuyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.