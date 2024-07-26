Suriye'de ABD güçlerinin konuşlandığı bölgeye roket saldırısı

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Fırat Nehri'n batı yakasında konuşlu İran destekli gruplar, Deyrizor'da gece geç saatlerde, ABD üssünün bulunduğu Koniko Gaz Tesisi'ni roket saldırısıyla hedef aldı.

ABD üssünün bulunduğu bölgede dumanlar yükselirken, saldırıda zayiat olup olmadığı bilinmiyor.

ABD'den saldırıya ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

Öte yandan Humus ilindeki Tenef Üssü'nde konuşlu ABD güçlerine 23 Haziran'da da aidiyeti bilinmeyen silahlı insansız hava aracıyla (SİHA) saldırı girişiminde bulunulmuştu.

Humus, Haseke ve Deyrizor illerindeki ABD ordusunun üsleri, yılbaşından bu yana sık sık roket ve aidiyeti bilinmeyen kamikaze insansız hava aracıyla hedef alınıyor.

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları ABD destekli terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinde, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Beşşar Esed rejimi ve İran destekli grupların kontrolünde bulunuyor.