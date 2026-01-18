İSTANBUL 4°C / 1°C
Dünya

Suriye'de ateşkes... Bölgede operasyonlar durduruldu

Suriye Savunma Bakanlığı, terör örgütü YPG/SDG ile varılan anlaşmanın ardından ateşkes ilan ederek operasyonları sonlandırdığını duyurdu.

AA18 Ocak 2026 Pazar 20:00
Suriye'de ateşkes... Bölgede operasyonlar durduruldu
Bakanlıktan, Şam yönetimiyle terör örgütü YPG/SDG arasında varılan anlaşmaya ilişkin açıklama yapıldı.

Varılan anlaşma doğrultusunda bölgede ateşkes ilan edildiği ve terör örgütüne yönelik operasyonların durdurulduğu belirtilerek, "Tüm cephelerde ateşkes ve farklı çatışma bölgelerindeki çatışma faaliyetlerinin kapsamlı biçimde durdurulduğunu ilan ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

Bu adımın, bölge halkının geri dönüşü için güvenli koridorların açılmasına ve devlet kurumlarının vatandaşlara hizmet sunmak üzere görevlerine yeniden başlamasına zemin hazırlaması amacıyla atıldığı belirtildi.

BÖLGEDE SÜKUNET HAKİM

Öte yandan anlaşma sonrası cephe hatlarında tansiyon düşerek yerini sükunete bıraktı.

AA muhabirlerinin aktardığına göre, Suriye ordusunun terör örgütüne yönelik gündüz saatlerinde operasyonlar yürüttüğü Rakka ve Tel Abyad'daki cephe hattında çatışmalar durdu ve sessizlik hakim.

Suriye ordusu, 13 Ocak'ta Fırat Nehri'nin batısında kalan terör örgütü YPG/SDG'nin işgalindeki bölgeleri askeri alan ilan etmişti.

Bölgedeki sivillerin tahliyesinin ardından Suriye ordusu 15 Ocak'ta Fırat Nehri'nin batısındaki bölgelerde terör örgütüne karşı operasyon başlatmıştı.

Suriye resmi haber ajansı SANA, bu akşam Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın, terör örgütü YPG/SDG ile ateşkes ve örgütün tam entegrasyonunu kapsayan anlaşmayı imzaladığını duyurmuştu.

