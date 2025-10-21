İSTANBUL 21°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ekim 2025 Salı / 29 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,9461
  • EURO
    48,8107
  • ALTIN
    5579.21
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Suriye'de bulunan toplu mezarda 20 ceset kalıntısı çıkarıldı
Dünya

Suriye'de bulunan toplu mezarda 20 ceset kalıntısı çıkarıldı

Suriye'nin başkenti Şam'ın Duma bölgesinde, 20 kişiye ait ceset kalıntılarının bulunduğu toplu mezar tespit edildi.

AA21 Ekim 2025 Salı 18:56 - Güncelleme:
Suriye'de bulunan toplu mezarda 20 ceset kalıntısı çıkarıldı
ABONE OL

Şam kırsalındaki Duma'nın doğusunda Tel alsawan köyünde yürütülen kazı çalışmalarında kadın ve çocuklara ait ceset kalıntıları bulundu.

Suriye'nin resmi devlet televizyonu El-İhbariyye'nin haberine göre, Şam kırsalındaki Duma'nın doğusunda Tel alsawan köyünde, ekiplerin çalışmaları sonucu 20 ceset kalıntısı çıkarıldığı belirtildi.

Haberde, Beşşar Esed rejiminin devrilmesinin ardından, ülke genelinde yürütülen arama tarama faaliyetleriyle benzer toplu mezarların ortaya çıkmaya devam ettiği bildirildi.

ÖNERİLEN VİDEO

Hisar'dan kritik atış! MSB o anları paylaştı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.