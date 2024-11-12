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Dünya

Suriye'de çatışmalar sürüyor! ABD'den İran destekli gruplara operasyon

ABD, personeline yönelik saldırılara karşılık olarak Suriye'deki İran destekli gruplara operasyon düzenledi. CENTCOM konuya ilişkin, 'ABD personelini ve ortaklarını korumak için gerekli her adımı atmaya devam edeceğiz' açıklamasında bulundu.

AA12 Kasım 2024 Salı 10:37 - Güncelleme:
Suriye'de çatışmalar sürüyor! ABD'den İran destekli gruplara operasyon
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ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığının (CENTCOM) resmi sitesinden yapılan açıklamada, ABD'nin, terör örgütü DEAŞ ile mücadele kapsamında Suriye'de bulunan Amerikan personeline yönelik saldırılara karşılık verildiği bildirildi.

Açıklamada, Suriye'deki İran destekli gruplarla bağlantılı 2 bölgede 9 hedefe saldırı yapıldığı ve bu sayede söz konusu grupların ileride "ABD ve müttefiklerine yönelik bir saldırı düzenleme ihtimalinin azaltıldığı" belirtildi.

CENTCOM Komutanı General Michael Erik Kurilla, ABD güçlerine yönelik saldırılara müsamaha göstermeyeceklerini belirterek, "ABD personelini ve ortaklarını korumak için gerekli her adımı atmaya devam edeceğini" kaydetti.

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