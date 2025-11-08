Suriye'de DEAŞ'a büyük darbe: Halep ve İdlib'teki hücre yapılanmaları çökertildi

Bakanlığın ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı ile Genel İstihbarat İdaresi koordinesinde terör örgütü DEAŞ'ın hücre yapılanmalarına yönelik operasyonlar düzenlendiği belirtildi.

Halep ve İdlib'in yanı sıra farklı bölgelerde gerçekleştirilen operasyonlarda birçok hücrenin çökertildiği anlatılan açıklamada, planlanan terör eylemlerine ilişkin çok sayıda belge ve mühimmatın ele geçirildiği, ayrıca sayısı belirtilmeyen örgüt mensuplarının gözaltına alındığı kaydedildi.

Açıklamada, "Düzenlenen operasyonlar, ülkenin güvenliğini ve vatandaşların selametini hedef alanlara yöneliktir. İlgili birimler tarafından soruşturmalar sürüyor." ifadelerine yer verildi.