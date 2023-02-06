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Dünya

Suriye'de depremde en az 1356 kişi öldü, binlerce kişi yaralandı

Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde, Suriye'nin çeşitli bölgelerinde en az 1356 kişi yaşamını yitirdi, 3 bin 419'den fazla kişi yaralandı.

AA6 Şubat 2023 Pazartesi 23:35 - Güncelleme:
Suriye'de depremde en az 1356 kişi öldü, binlerce kişi yaralandı
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Deprem, Suriye'nin İdlib, Halep, Hama, Lazkiye, Tartus ve Rakka illerinde de şiddetli hissedildi.

Deprem nedeniyle söz konusu illerde büyük yıkımlar meydana geldi.

Esed rejiminin haber ajansı SANA'nın haberine göre, depremde Halep, Lazkiye, Hama ve Tartus illerinde rejim kontrolündeki bölgelerde 656 kişi hayatını kaybetti, 1419 kişi yaralandı.

Suriye'nin kuzeyinde muhaliflerin kontrolündeki bölgelerde de çok sayıda bina yıkıldı veya hasar gördü.

Sahadaki AA muhabirlerinin Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Sivil Savunma (Beyaz Baretliler), yerel yetkililer, sağlık kuruluşları ve yerel kaynaklardan derlediği bilgiye göre, Suriye'nin İdlib ile Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatı bölgelerinde en az 700 kişi öldü, 2000'den fazla kişi yaralandı.

Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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