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Dünya

Suriye'de dövizcilerde Türk Lirası'na talebi arttı

Suriye'de ülkenin parası değerini kaybederken Suriyeli vatandaşlar dövizcilere dökülüyor parasını Türk Lirası'na çeviriyor.

IHA16 Haziran 2020 Salı 16:56 - Güncelleme: 16 Haziran 2020 Salı 16:56
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Suriye’de ekonomik durumu kötüleşmeye devam ediyor. Suriyeli vatandaşlar ülkenin parasının değerini kaybettiğinden şikâyetçi olduğu için artık dövizcilere gidip Suriye Lirası olan parayı Türk Lirası’na çeviriyor. Pazarlarda daha önce Suriye Lirası ile fiyatını sabit ürünler artık her gün değişiyor. Hayat mücadelesi veren Suriyeliler artık sadece Türk Lirası kullanmak istiyor. Dövizcilerde sürekli yoğunluk yaşanıyor. Kötü durumda olan aileler günlük hayatta Türk Lirası’nın kullanmasına tercih ediyor. Yerel kaynaklara göre 1 dolar 3 bin Suriye Lirası’na denk geliyor. Suriye’nin kuzeyindeki çoğu kurumlar ve Suriyeli aileler Türk Lirası’nı kullanıyor.

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