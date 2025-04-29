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Dünya

Suriye'de Dürziler ile güvenlik güçleri arasında çatışma!

Suriye'nin başkenti Şam'ın güneyinde yer alan Ceramane Mahallesi'nde, Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçleri ile Dürzi toplumuna bağlı askeri gruplar arasında çatışma yaşandı.

AA29 Nisan 2025 Salı 14:27 - Güncelleme:
Suriye'de Dürziler ile güvenlik güçleri arasında çatışma!
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Başkent Şam'ın merkezine yaklaşık 8 kilometre mesafede yer alan çoğunlukla Dürzilerin yaşadığı Ceramane Mahallesi'nde Dürzi gruplar ağır silahlarla Suriye hükümeti güvenlik güçlerine ateş açtı.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre günün ilk saatlerinde meydana gelen silahlı çatışmalarda 2 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

Suriye hükümetine bağlı güvenlik güçleri, mahalleye askeri takviye yaparak güvenlik önlemlerini artırdı.

ÇATIŞMALAR DURDU, GÖRÜŞMELER YAPILIYOR

Askeri kaynaklardan alınan bilgiye göre, çatışmalar bir süredir kesildi.

Taraflar, gerginliğin son bulması için görüşmeler yapıyor.

OLAYLARIN FİTİLİNİ ATEŞLEYEN SES KAYDI

Sosyal medya hesaplarında dün paylaşılan, Hz. Muhammed'i hedef alan bir ses kaydı Suriye'de büyük tepki çekti.

Kısa sürede yayılan ses kaydının sahibi, konuşmasında, Dürzi topluluğun yoğun olarak yaşadığı Süveyda ilinden olduğunu belirterek, Hz. Muhammed'e hakarette bulundu.

Bunun üzerine birçok ilde dün tepki gösterileri düzenlendi.

Ceramane Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde başlayan gerginlik çatışmaya dönüştü.

Bazı Dürzi liderleri, ses kaydındaki kişinin ifadelerinin Dürzi toplumunun görüşünü yansıtmadığını ve fitneden uzak durulması gerektiği yönünde açıklamalarda bulundu.

İçişleri Bakanlığı ise son olayların fitilini ateşleyen ses kaydının sahibini bulmak için çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

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