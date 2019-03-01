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Suriye'de geçen ay 246 sivil öldürüldü

Suriye'de geçen ay 54'ü çocuk, 50'si kadın 246 sivil öldürüldü.

  • AA
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Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Suriye'de geçen ay 246 sivilin çatışan taraflarca öldürüldüğünü açıkladı.
 
SNHR, yayımladığı raporunda, iç savaşın 8 yıldır sürdüğü Suriye'de Şubat 2019'da 54'ü çocuk, 50'si kadın 246 sivilin ülkede çatışan gruplarca öldürüldüğünü belirtti.
 
Ağın raporunda Beşşar Esed rejiminin geçen ay 31'i çocuk, 17'si kadın 108 sivili öldürdüğü kaydedilirken, SDG adını kullanan terör örgütü YPG/PKK'nın 4'ü kadın, 4'ü çocuk 18 sivili katlettiği bilgisine yer verildi.
 
ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon güçlerinin saldırıları nedeniyle 4'ü çocuk, 4'ü kadın 17 sivilin yaşamını yitirdiği bildirilirken, terör örgütü DEAŞ'ın ise 2'si çocuk, 3'ü kadın 21 sivili öldürdüğü kaydedildi.
 
Askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı grupların ise 2'si çocuk, 5 sivilin ölümüne neden olduğu aktarılırken, kimliği belirsiz tarafların ise söz konusu sürede 11'i çocuk, 22'si kadın 77 sivili öldürdüğü ifade edildi.
 
Ölenler arasında 5 sağlık çalışanının da yer aldığı bilgisine yer verilirken, rejimin 3, koalisyon güçleri ve kimliği belirsiz tarafların da birer sağlık çalışanını öldürdüğü bildirildi.
 
İŞKENCEDE 29 KİŞİ ÖLDÜ
 
Ağın raporunda geçen ay 29 kişinin işkence edilerek öldürüldüğü bilgisine yer verildi.
 
Buna göre rejim güçleri 26, askeri muhalifler, terör örgütü YPG/PKK ve kimliği belirsiz gruplar birer kişiyi işkence ederek öldürdü.

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