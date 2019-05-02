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Suriye'de geçen ay 324 sivil öldürüldü

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Suriye'de geçen ay çatışan taraflarca 324 sivilin öldürüldüğünü bildirdi.

  • AA
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SNHR, sivil kayıplara ilişkin yayımladığı nisan ayı raporunda Suriye'de 74'ü çocuk, 44'ü kadın toplam 324 sivilin çatışan gruplarca öldürüldüğünü kaydetti.

Ağın raporunda Beşşar Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist grupların 34'ü çocuk, 22'si kadın olmak üzere 161 sivili öldürdüğü bilgisine yer verildi.

Rus savaş uçaklarının söz konusu dönemdeki hava saldırılarında 2'si çocuk, 2'si kadın olmak üzere 13 sivilin yaşamını yitirdiği belirtilen raporda, terör örgütü DEAŞ'ın Rakka'da sivil yerleşimlere düzenlediği saldırılarda 3'ü çocuk, 2'si kadın toplam 10 sivilin ölümüne yol açtığı ifade edildi.

Rapora göre, terör örgütü YPG/PKK işgal ettiği bölgelerde 1'i çocuk, 2'si kadın 12 sivili öldürdü.

Rejim karşıtı silahlı grupların ise 4 sivilin ölümüne neden olduğu aktarılırken, kimliği belirsiz tarafların ise söz konusu sürede 34'ü çocuk, 16'sı kadın toplam 124 sivili öldürdüğü ifade edildi.

- Geçen ay 54 kişi işkenceyle öldürüldü

Raporda geçen ay 50'si rejim tarafından olmak üzere 54 kişinin işkence sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.

SNHR, 2019 yılının başından bu yana ocakta 197, şubatta 246 martta 334 ve nisanda 324 olmak üzere bin 101 sivilin Suriye'deki çatışan taraflarca öldürüldüğünü duyurdu.

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