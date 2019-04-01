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Suriye'de geçen ay 334 sivil hayatını kaybetti

Suriye İnsan Hakları Ağı, Suriye'de geçen ay 334 sivilin çatışan taraflarca öldürüldüğünü bildirdi.

  • AA
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Suriye İnsan Hakları Ağının (SNHR), yayımladığı raporda, iç savaşın 8 yıldır sürdüğü Suriye'de geçen ay 87'si çocuk, 63'ü kadın olmak üzere 334 sivilin ülkede çatışan gruplarca öldürüldüğü belirtildi.
 
Raporda, Beşşar Esed rejiminin geçen ay 24'ü çocuk, 13'ü kadın 78 sivili öldürdüğü kaydedilirken, SDG adını kullanan terör örgütü YPG/PKK'nın 9'u çocuk, 1'i kadın 18 sivili katlettiği bilgisine yer verildi.
 
Rapora göre, Rusya ise düzenlediği saldırılarda 8'i kadın 13'ü çocuk olmak üzere 76 sivili öldürdü.
 
Raporda, ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon güçlerinin saldırıları nedeniyle 1'i çocuk, 1'i kadın 9 sivilin yaşamını yitirdiği, terör örgütü DEAŞ'ın ise 1'i çocuk 28 sivili öldürdüğü bildirildi.
 
Askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı grupların ise 1'i çocuk, 6 sivilin ölümüne neden olduğu aktarılırken, kimliği belirsiz tarafların ise söz konusu sürede 36'sı çocuk ve 40'ı kadın olmak üzere 119 sivili öldürdüğü ifade edildi.
 
SNHR ayrıca, Esed rejimi ve Rusya'nın katlettiği siviller arasında iki medya çalışanı ile iki Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) görevlisinin bulunduğunu da duyurdu.
 
30 SİVİL İŞKENCE KURBANI
 
Raporda geçen ay 26'sı rejim, 2'si YPG/PKK ve 2'si kimliği belirsiz taraflarca 30 sivilin işkence sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi.
 
SNHR, 2019 yılının başından bu yana ocakta 196, şubatta 246 ve mart ayında da 334 olmak üzere 776 sivilin Suriye'deki çatışan taraflarca öldürüldüğünü duyurdu.

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