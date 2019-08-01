32°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,5823
  • 6,1643
  • 252.327
  • 101.994
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Suriye'de geçen ay Esed tarafından 433 sivil öldürüldü

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Suriye'de geçen ay büyük bölümü Beşşar Esed rejimi güçlerince olmak üzere 433 sivilin öldürüldüğünü bildirdi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

SNHR'nin sivil kayıplara ilişkin yayımladığı rapora göre, temmuzda 64'ü kadın, 119'u çocuk olmak üzere 433 sivil çatışan taraflarca öldürüldü.
 
Esed rejimi ordusu ve İran destekli yabancı teröristlerden oluşan rejim güçlerinin saldırılarında geçen ay 32'si kadın, 65'i çocuk 211 sivil yaşamını yitirdi.
 
Esed rejiminin destekçisi Rusya'nın saldırılarında ise 18'i kadın, 19'u çocuk toplam 107 sivil hayatını kaybetti, böylece rejim güçleri ve destekçisi Rusya, geçen ay toplam 318 sivili öldürdü.
 
- İŞKENCEDEN 28 SİVİL ÖLDÜ
 
Terör örgütü YPG/PKK, 2'si çocuk 8 sivili öldürürken, askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı gruplar 2 sivilin ölümüne neden oldu.
 
DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyon güçlerinin saldırılarında bir sivil, kimliği belirsiz tarafların saldırılarında ise 14'ü kadın, 33'ü çocuk toplam 104 sivil hayatını kaybetti.
 
Geçen ay rejim ve Rusya'nın saldırılarında hayatını kaybeden siviller arasında 5 sağlık çalışanı da yer aldı. Rus savaş uçaklarının saldırılarında ise 3 Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) görevlisi yaşamını yitirdi.
 
Geçen ay 28 kişi işkence sırasında hayatını kaybetti. Rejim güçleri 25, terör örgütü YPG/PKK ise 3 sivili işkenceyle öldürdü.

Asansörde dehşet anları! Abla kardeşini ölümden böyle kurtardı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Yüksek Askeri Şura toplandı

Yüksek Askeri Şura toplandı

İstanbul Valiliği'nden 'kayıtsız Suriyeliler' açıklaması

İstanbul Valiliği'nden 'kayıtsız Suriyeliler' açıklaması

Emsal kavşak kararı!

Emsal kavşak kararı!

Yemen'de kanlı saldırı: Çok sayıda ölü var

Yemen'de kanlı saldırı: Çok sayıda ölü var

BAE'nin İran hamlesinin arkasındaki gizli toplantının detayları ortaya çıktı

BAE'nin İran hamlesinin arkasındaki gizli toplantının detayları ortaya çıktı

Kandilli uyardı, bu ay şaşırtacak: Kuvvetli yağış ve dolu bekleniyor

Kandilli uyardı, bu ay şaşırtacak: Kuvvetli yağış ve dolu bekleniyor

İzmir'deki AVM'de minik çocuğa acımasız tekme kamerada

İzmir'deki AVM'de minik çocuğa acımasız tekme kamerada

CHP'den Muharrem İnce'ye soğuk duş

CHP'den Muharrem İnce'ye soğuk duş
 

POPÜLER HABERLER

Kabin görevlisi, uçaktaki bagaj bölümüne tırmandı

Kabin görevlisi, uçaktaki bagaj bölümüne tırmandı

Freni patlayan kamyonet dehşet saçtı

Freni patlayan kamyonet dehşet saçtı

Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! İmalatına başlandı...

Tamamlandığında dünyanın en büyüğü olacak! İmalatına başlandı...

10 yıllık projesini gerçekleştirdi! ABD-Meksika sınırında...

10 yıllık projesini gerçekleştirdi! ABD-Meksika sınırında...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA