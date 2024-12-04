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Dünya

Suriye'de harita değişiyor! Esed rejimi 4 köyü daha kaybetti

Suriye'de Hama kent merkezinin yaklaşık 5 kilometre dışında Beşşar Esed rejimi güçleriyle çatışan rejim karşıtı silahlı gruplar, 4 köyde daha kontrolü ele geçirdi.

AA4 Aralık 2024 Çarşamba 14:40 - Güncelleme:
Suriye'de harita değişiyor! Esed rejimi 4 köyü daha kaybetti
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Esed rejimi güçleriyle 27 Kasım'dan bu yana çatışan, Heyet Tahrir Şam'ın başını çektiği rejim karşıtı gruplar, Hama ili istikametinde ilerliyor.

Hama kent merkezinin yaklaşık 5 kilometre dışında rejim güçleriyle çatışan gruplar, Pasif, Elcid, El-Kreyyım ve Hamra yerleşim yerlerinde kontrolü sağladı.

Gruplar, Hama şehir merkezi yakınlarında rejim güçlerinin en önemli üslerinden biri olan ve 25. Tugay için ana karargah olarak kullanılan Zırhlı Birlikler Okulu'nu da ele geçirdi.

- SURİYE'DEKİ GELİŞMELER

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, 30 Kasım'da merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti.

30 Kasım'da Han Şeyhun ilçesini alarak tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlayan silahlı gruplar, Hama ilinde de çatışarak ilerleyişini sürdürüyor.

Suriye Milli Ordusunun Halep kırsalında 1 Aralık'ta terör örgütü PKK/YPG'ye karşı başlattığı Özgürlük Şafağı Operasyonu'nda ise Tel Rıfat ilçe merkezi terörden kurtarıldı.

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