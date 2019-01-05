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Suriye'de hava saldırısı: 3 ölü, 9 yaralı

Suriye'nin Halep ilinin batısında Rusya'ya ait savaş uçakları, sivil yerleşimlere ve muhaliflerin cephe hatlarına hava saldırısı düzenledi. Saldırıda 3 sivil yaşamını yitirdi, 9 sivil yaralandı.

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Savaş uçakları "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki Halep ilinin batısındaki Daret İzze ilçesi ile Urim el Kubra, Raşidin ve Rif el Muhendisin bölgelerinde sivil yerleşimlerle askeri muhaliflerin cephe hattına dün gece en az 10 hava saldırısı yaptı.

Muhaliflere ait Uçak Gözlem Evi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hava saldırısını Hımeymim Üssü'nden kalkan Rus savaş uçakları gerçekleştirdi." ifadesine yer verildi.

Halep Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Ömer Hac Ebu Ubeyde AA muhabirine yaptığı açıklamda, Halep'in batı kırsalındaki Daret İzze ilçesinde 3 sivilin hayatını kaybettiğini, Urim El Kubra bölgesinde de 9 sivilinin yaralandığını söyledi.

Ebu Ubeyde, yaralıların çevredeki hastaneye kaldırıldığını, saldırı sonrası çıkan yangınların da Sivil Savunma ekiplerince söndürüldüğünü aktardı.

Hava saldırılarından kısa süre önce ise Esed rejimi ile İran destekli yabancı terörist grupların, Halep'in batı kırsalında muhaliflerin kontrolündeki Raşidin bölgesine ilerleme girişiminde bulunduğu ve rejim karşıtı askeri grupların bu girişimi püskürttüğü öğrenildi.

Suriye'deki Rus askeri merkezinden yapılan açıklamada ise "İdlib gerilimi azaltma bölgesinde gün boyunca silahlı gruplar Lazkiye'de Nahşebba, Darhat Ebu Asad, Hama'da Tel Marak, Zor-mahura, Halep'te Zahabiya'da silahlı saldırılarda bulundu." ifadesi kullanıldı.

Suriye İnsan Hakları Ağı'nın (SNHR) geçen ay yayımladığı raporunda, İdlib'de Esed rejimi güçlerinin Soçi mutabakatının imzalandığı 17 Eylül 2018'den 24 Aralık 2018'e kadarki dönemde düzenlediği saldırılarında 6'sı kadın, 22'si çocuk 45 sivilin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Rejim güçlerinin saldırıları sürerken, askeri muhalifler mutabakat uyarınca belirlenen bölgelerden 10 Ekim'de ağır silahlarını çekmişti.

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