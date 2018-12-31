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Esed rejimine ait savaş uçakları, İdlib'deki sivil yerleşimlerini vurdu

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde savaş uçakları, sivil yerleşimleri ve muhaliflerin cephe hatlarına saldırı düzenledi.

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AA muhabirinin yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırlarında yer alan Cisir Şuğur ilçe kırsalındaki Zuayniyr ve Marend köylerinde bulunan sivil yerleşimler ile muhaliflerin cephe hatlarına hava ve topçu saldırısı gerçekleştirildi.

Muhaliflere ait Uçak Gözlem Evi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hava saldırısını Hımeymim üssünden kalkan Rus savaş uçakları gerçekleştirdi." bilgisini paylaştı.

Hava saldırısının ardından Beşşar Esed rejimi birlikleri de bölgeye topçu saldırısı düzenledi.

Sivil savunma kaynaklarından alınan bilgiye göre, İdlib'in Cisir Şuğur ilçesi kırsalındaki saldırılarda bir çocuk yaralandı.

İdlib'de Esed rejimi güçlerinin Soçi mutabakatının imzalandığı 17 Eylül'den bu yana Esed rejiminin kara saldırılarında 6'sı kadın, 22'si çocuk 45 sivil hayatını kaybetti, çok sayıda sivil yaralandı.

Rejim güçlerinin saldırıları sürerken, askeri muhalifler mutabakat uyarınca belirlenen bölgelerden 10 Ekim'de ağır silahlarını çekmişti.

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