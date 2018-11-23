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Suriye'nin İdlib ilinde iki muhalif gazeteci öldürüldü

Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib ilinde iki muhalif gazeteci silahlı saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

  • AA
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İdlib'in Kefrenbil ilçesinde kimliği belirsiz kişiler, gazeteciler Raid Faris ve Hammud Cuneyd'i hedef aldı.

İki gazeteci bulundukları araca düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybederken yanlarındaki bir kişi de yaralandı. Yüzleri maskeli saldırganlar olay yerinden kaçtı.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü'ne özel yayımladığı raporunda, Suriye'de Mart 2011- Mayıs 2018'de 8'i yabancı 682 medya çalışanının katledildiğini duyurmuştu.

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