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Dünya

Suriye'de iki hafta içinde 1 milyondan fazla kişi yerinden edildi

BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), Suriye'de son iki haftada yaklaşık 1 milyondan fazla insanın yerinden edildiği bildirdi.

DHA11 Aralık 2024 Çarşamba 11:20 - Güncelleme:
Suriye'de iki hafta içinde 1 milyondan fazla kişi yerinden edildi
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OCHA'dan yapılan açıklamada, Suriye'de son iki hafta içinde çoğu kadın ve çocuk yüzlerce sivilin öldüğü ve yaralandığı belirtildi. Açıklamada ayrıca, Şam, Hama ve Deyrizor kentlerinde gıda sıkıntısı yaşandığına dikkat çekildi. Son iki haftada yaklaşık 1 milyondan fazla insanın yerinden edildiği ifade edilen açıklamada, "Suriye'ye geri dönmenin ne kadar güvenli olduğunu ve evlerine dönmek için bilinçli ve gönüllü bir karar vermeden önce haklarına ne kadar saygı gösterileceğini düşünüyorlar. Bunu herhangi bir baskı olmadan yapmaları için alan tanınmalı" denildi.

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