Suriye'de İngilizlere füze saldırısı: 2 asker yaralandı
Terör örgütü DEAŞ, Suriye'de bulunan İngiliz özel kuvvetlerine roketli saldırı düzenledi.
- TM Dijital Haber Merkezi
Terör örgütü DEAŞ ile mücadele için Suriye'nin Deyr ez Zor kentinde bulunan İngiliz Özel Kuvvetlerine roketli saldırı düzenlendi.
Yaralanan iki İngiliz askeri ABD helikopterleri ile bölgeden uzaklaştırılırken, saldırıyı terör örgütü DEAŞ'ın düzenlediği açıklandı.
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