25 Haziran 2021 Cuma 18:31 - Güncelleme: 25 Haziran 2021 Cuma 18:53

İran'ın Suriye'de savaşması için Afganistan'dan getirdiği Şii Fatimiyyun Tugayları'na Humus'ta yapılan saldırda 3 milis öldü.

İran Devrim Muhafızları'na bağlı Afgan uyruklu Şii teröristlerden oluşan "Fatimiyyun " milislerine Humus'un doğusundaki Suriye çölünde kimliği belirsiz silahlı kişilerce düzenlenen saldırıda ölü ve yaralıların olduğu bildirildi.

Sabah saatlerinden kimliği belirsiz silahlı kişilerce makineli tüfek ve RPG'lerle yapılan saldırıda Humus'un doğusundaki Fatimiyyun üsleri hedef aldın.

Yaklaşık 20 dakika süren saldırıda Fatimiyyun Tugayları'ndan 3 terörist öldürdü ve üsteki diğerler milislerin de yaralandığı açıklanadı.

Radio Al-Kul, saldırganların motorsikletlerle kuzeye doğru çekildiğini bildirdi. İranlı milisler ve Esed rejim güçlerinin askeri alarma geçmesiyle saldırganlar bölgeyi terk etti.

Yabancı işgal gücü: Şii milisler

İran destekli yaklaşık 2 binini Afganistanlı Fatimiyyun Tugayı, 500 kadarını Pakistanlı Zeynebiyyun Tugayı, 2 bin 500 civarındaki milis doğrudan İran Devrim Muhafızları'nın saflarında görevli.

Halep'in batısında Hizbullah ve Iraklı Nüceba Hareketi Tugayı özellikle Minyan, Karton Fabrikası, Dahiyet'ül Esed, 3000 Konutları, Askeri Akademi ve Hamdaniyye bölgelerini işgal etti..

Şii milisler, 2014 başından itibaren yerleştikleri Halep'te Suriye topraklarındaki en yoğun saldırılarını düzenledi.

Halihazırda ülkedeki yaklaşık 18 bin Şii milisten 12 bini sadece Halep topraklarında bulunuyor.

İran için savaşan Şii Afganlar: Fatimiyyun Tugayı

Fatimiyyun Tugayı, İran destekli milis gruplar arasında en öne çıkan Şii yapılanmalardan biri.

Suriye'de Esed rejimine destek veren yabancı savaşçı topluluklardan birisi de Afganistanlı Hazaralardır. Afgan savaşçılar 2012'de Irak menşeli grup Abul Fazl el-Abbas bünyesinde yer alırken sayılarının artmasıyla 2013'te Fatimiyyun Tugayı'nı kurmuşlardır.

İran'ın müttefiki Esed'i ayakta tutmak için Suriye'de mobilize ettiği silahlı gruplar içinde Hizbullah'tan sonra en etkilisi olan Fatimiyyun Tugayı, Afgan Şii Hazaralar'dan oluşmaktadır. OrtaDoğuHaber'in aktardığına göre Grubun temelini 2011 öncesi Suriye'ye sığınan, Şam güneyinde Seyyide Zeyneb türbesi yakınlarına yerleşen Hazaralar oluşturmaktadır. İyi derecede Arapça bilmelerinden ötürü koordinasyonu sağlamakta zorluk çekmeyen bu kesim, savaş başlangıcında Şam güneyinde ciddi direnç göstermiştir.

İran'ın Tahran ve Meşhed başta olmak üzere ülke genelinde mülteci konumunda bulunan Afganları seferber etmesiyle birlikte Fatimiyyun Tugayı'nın üye sayısı 20 bini bulmuştur. İran'ın Kabil ve Herat'ta açtığı seyahat acenteleri, hüseyniye ve bazı kurumlar vesilesiyle Afganistan'dan Suriye'ye savaşçı sevkettiği de iddia edilmektedir.

Halep ve Deraa gibi en zor cephelerde savaştırılan Fatimiyyun Tugayı'nın bugüne dek verdiği kaybın 2 binden fazla olduğu ifade edilmektedir.

Büyük çoğunluğu fakir, işsiz ve eğitim seviyesi düşük Afgan gençlerden oluşan Fatimiyyun Tugayı üyelerinin motivasyon kaynakları içinde Seyyide Zeyneb ve Seyyide Rukiyye türbelerini savunmak büyük önem arz etmektedir.

Fatimiyyun Tugayı, İran tarafından her türlü askeri, lojistik ve maddi desteği görmektedir. 2016'da Lazkiye'de hayatını kaybeden Fatimiyyun Tugayı komutanı Murteza Atayi, bir röportajında Afgan savaşçıların aylık 2.500.000 tümen maaş aldığını ifade etmiştir.[4]Başka bir kaynak İran'ın 600 dolar maaş verdiğini söylemektedir.