Suriye'de İran destekli yabancı terörist gruplar, savaş uçakları tarafından vuruldu

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, gece geç saatlerde, Deyrizor iline bağlı Elbukemal'de İran destekli yabancı terörist grupların kullandığı Sekek gümrük kapısı yakınlarına hava saldırısı yapıldı.

Kaynaklar, gümrük kapısı yakınlarındaki üç noktayı hedef alan saldırının, bazı yakıt tankerlerinin Irak'tan ilçe sınırlarına giriş yaptıktan kısa süre sonra medyana geldiğine dikkati çekti.

Elbukemal'de aidiyeti bilinmeyen savaş uçaklarınca hedef alınan sınır bölgesinde İran destekli yabancı terörist gruplardan Fatimiyyun ve Zeynebiyyun Tugayları, yoğun olarak varlık gösteriyor.

Saldırıda can kaybı olup olmadığı bilinmiyor.

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları, ABD destekli terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinde, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Esed rejimi ve İran destekli grupların kontrolünde bulunuyor.

Deyrizor'da ABD ile İran destekli terörist grupların varlık gösterdikleri bölgeler son dönemde sık sık hedef alınıyor.

- İRAN DESTEKLİ GRUPLARIN DEYRİZOR'DAKİ VARLIĞI



Deyrizor il merkezi ve batısı, İran destekli grupların ve Rusya'nın yardımıyla, Kasım 2017'de terör örgütü DEAŞ'ın çekilmesinin ardından Esed rejiminin eline geçti.

Rejimin kara gücü haline gelen İran destekli yabancı terörist gruplar, en yoğun şekilde Deyrizor'da varlık gösteriyor.

Sünni Arapların yaşadığı Deyrizor'da konuşlu İran, Irak, Lübnan, Afganistan ve Pakistan kökenli grupları, İran Devrim Muhafızları Ordusu mensupları komuta ediyor.