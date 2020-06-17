Suriye'de İran vahşeti! Sivil halkı katlettiler

17 Haziran 2020 Çarşamba 22:31 - Güncelleme: 17 Haziran 2020 Çarşamba 22:31

İran destekli Şii milis gruplar, Suriye'nin doğusundaki Rakka ilinde sivilleri hedef aldı.

Yerel kaynakların aktardığı bilgilere göre, Rakka'nın güneydoğu kırsalında bulunan Ganim el Ali köyü yakınlarında Şii milisler, yerel halktan çobanların yaşadığı barınaklara saldırdı.

Saldırıda 4 çoban katledilirken, diğer 4 çoban da alıkonuldu. Alıkonulan çobanlar daha sonra infaz edildi. Mepa News'in haberine göre öldürülenler arasında Salih el Hasan, Hüseyin el Hasan ve Abdulmuhsin el Muslih isimli çobanların olduğu kaydedilirken, öldürülen diğer kişilerin kimlikleri öğrenilemedi.

Birkaç gün önce aynı köyün sakinlerinin, köy yakınlarında infaz edilmiş 8 sivilin cesedini buldukları rapor edilmişti.

İran destekli Şii milisler Suriye'nin doğusunda yoğun faaliyet gösteriyor. Milis güçler sıklıkla sivillere yönelik insan hakları ihalleri ve katliamlara imza atıyor.