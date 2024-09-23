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Dünya

Suriye'de kabine değişikliği: Yeni başbakan belli oldu

Suriye rejimi, 15 Temmuz'da düzenlenen parlamento seçimlerinin ardından yeni kabinesini duyurdu. Başbakanlık koltuğuna Muhammed Gazi el-Celali otururken, yeni Dışişleri Bakanı ise Bessam Sebbag oldu.

AA23 Eylül 2024 Pazartesi 18:14 - Güncelleme:
Suriye'de kabine değişikliği: Yeni başbakan belli oldu
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Rejimin ajansı SANA'nın haberine göre, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed, kabinenin kurulmasına ilişkin kararname çıkardı.

Buna göre, Hüseyin Arnus'un yerine Muhammed Gazi el-Celali, Başbakan oldu.

DIŞİŞLERİ BAKANI SEBBAG OLDU

Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad'dan boşalan koltuğa yardımcısı Bessam Sebbag getirilirken, Mikdad ise Esed'in Yardımcısı oldu.

Savunma, içişleri ve adalet bakanları ise görevlerine devam etti.

Suriye yönetimi, 15 Temmuz'da, iç savaşta milyonlarca kişinin yerinden edildiği ülkede, kontrol ettiği bölgelerde parlamento seçimleri düzenlemişti.

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