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Dünya

Suriye'de kaçtı, Almanya'da belediye başkanı seçildi

Suriye'deki iç savaştan 2015'te kaçarak Almanya'ya gelen Ryyan Alshebl, Ostelheim köyüne belediye başkanı seçildi.

AA6 Nisan 2023 Perşembe 01:59 - Güncelleme:
Suriye'de kaçtı, Almanya'da belediye başkanı seçildi
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Baden-Württemberg eyaletine bağlı Ostelsheim köyünde yapılan seçimlerde Alshebl yüzde 55.41 oyla yeni belediye başkanı oldu.

Yeşiller partisine üye olan ancak seçimlere bağımsız aday olarak giren Alshebl'nin iki bağımsız aday olan rakibini geçmeyi başardığı ifade edildi.

29 yaşındaki Alshebl'nin hızlı bir şekilde Almanca öğrendiği ve halihazırda yedi yıldır Ostelheim köyü yakınlarındaki Althengstett beldesinde çalıştığı belirtildi.

Alshebl, Alman medyasına yaptığı açıklamada, seçimden önceki haftalarda 200'den fazla evi ziyaret ettiğine işaret ederek, "Deneyim çoğunlukla olumluydu." dedi.

Ostelsheim'da kendisini kabul etmeyen sağcı bir kesimin de olduğuna dikkati çeken Alshebl, azınlıkta olan bu kişilerin Suriyeli kökenli olmasından rahatsız olduklarını dile getirdi.

Baden-Württemberg Uyum Bakanı Manne Lucha, Alshebl'in seçilmesinin çeşitliliğin eyaletin doğal bir parçası olduğunu bir kez daha gösterdiğini söyledi.

Lucha, Alshebl'nin seçimin göçmenlik geçmişi olan daha fazla kişiyi siyasi makamlara aday olmaya teşvik etmesinden de memnuniyet duyduğunu kaydetti.

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