İSTANBUL 32°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Temmuz 2025 Cumartesi / 24 Muharrem 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,4343
  • EURO
    47,1614
  • ALTIN
    4350.44
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Suriye'de kapsamlı ateşkes ilanı! Tüm taraflara uyarı
Dünya

Suriye'de kapsamlı ateşkes ilanı! Tüm taraflara uyarı

Suriye yönetimi, kapsamlı ateşkes ilan ederek Süveyda'da yeniden konuşlanmaya başladı. Suriye Cumhurbaşkanlığı, tüm taraflara ateşkese uymaları çağrısında bulundu. Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, 'İsrail Süveyda'daki gerilimi tırmandırdı.' dedi.

AA19 Temmuz 2025 Cumartesi 10:02 - Güncelleme:
Suriye'de kapsamlı ateşkes ilanı! Tüm taraflara uyarı
ABONE OL

Suriye Cumhurbaşkanlığı, ülkenin içinden geçtiği hassas koşulları gerekçe göstererek sivillerin korunması, toprak bütünlüğünün ve kamu güvenliğinin sağlanması amacıyla derhal ve kapsamlı ateşkes ilan edildiğini, güvenlik güçlerinin yeniden konuşlanmaya başladığını duyurdu.

Suriye Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Suriye halkının kanının dökülmesini önlemek ve devletin ulusal ve insani sorumluluğunun gereği olarak kapsamlı bir ateşkes kararı alınmıştır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, tüm taraflara devlet kurumları ile güvenlik güçlerinin ateşkesi sorumlulukla uygulayabilmesi için gerekli alanın açılması, istikrarın sağlanması ve akan kanın durdurulması çağrısında bulunuldu.

Cumhurbaşkanlığının açıklamasında, tüm silahlı çatışma ve savaş eylemlerinin derhal ve ülkenin her yerinde durdurulması, sivillerin korunmasının garanti altına alınması ve insani yardımların engelsiz şekilde ulaştırılmasının sağlanması istendi.

- GÜVENLİK GÜÇLERİ KONUŞLANMAYA BAŞLADI

Ateşkesin uygulanmasını sağlamak, kamu düzenini tesis etmek ile sivillerin can ve mal güvenliğini korumak amacıyla güvenlik güçlerinin bazı bölgelerde konuşlanmaya başladığı belirtilen açıklamada, bu adımların "sükunet ve istikrarın pekiştirilmesi" amacını taşıdığı vurgulandı.

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta 2 kadına önce laf attılar sonra darp ettiler: Yardıma çevredekiler koştu! İşte o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.