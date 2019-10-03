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Suriye'de önemli birleşme! Yarın törenle bağlandıklarını ilan edecekler

Türkiye’nin düzenlediği Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı operasyonlarında terörden temizlediği bölgelerde faaliyet gösteren Özgür Suriye Ordusu ve unsurları yarın düzenlenecek törenle, Suriye Geçici Hükümeti’ne bağlandıklarını ilan edecekler.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Tüm ÖSO komutanlarının hazır bulunacağını toplantıda aynı zamanda Fırat Doğusuna yönelik askeri harekat için çağrı yapılacak.
 
Aynı zamanda toplantıda Suriye Geçici Hükümet Başbakanı ve Savunma Bakanı da toplantıda bulunacak.

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