Suriye'de rejim karşıtı silahlı grupların ilerleyişi sürüyor! 8 yerleşim yeri daha ele geçirildi

Esed rejimi güçleriyle 6 gündür çatışan rejim karşıtı gruplar ülkedeki ilerleyişini sürdürüyor.

Halep kent merkezinin büyük bölümünü ve İdlib ilinin tümünü rejim güçlerinden geri alan silahlı gruplar, İdlib'in güneyinde yer alan rejim kontrolündeki Hama'da da Celime, Elzeka, Beridec, Cübbeyin, Tel Meleh, Kırkat, Muğayyir ve Mabtan yerleşimlerinin kontrolü altına aldı.

Rus savaş uçaklarından İdlib'e hava saldırısı Ayrıca rejim karşıtı gruplar, Hama kent merkezi yakınlarında İran destekli grupların kaldığı bir yeri hedef aldı.

Gruplar, 30 Kasım'da rejim güçlerine üstünlük sağladıkları Hama'nın kuzeyindeki Taybetul İmam, Keferzeyte, Keferenbude, Hilfeye, Madik Kalesi, Latamine, Soran, Kirnez, Maardis, Hammaiyet ve Termele yerleşimlerini hakimiyetleri altına almıştı.

Suriye için Türkiye'yi işaret ettiler Silahlı gruplar, Hama'nın M5 kara yolu üzerindeki en önemli ilçelerinden biri Morik ilçeisini de rejim güçlerinden almıştı.

NELER OLMUŞTU?

Suriye'nin kuzeyindeki Halep ilinin batı kırsalında, 27 Kasım'da, Esed rejimi güçleriyle rejim karşıtı silahlı gruplar arasında çatışma başlamıştı.

4 ülkeden Suriye çağrısı 27-28 Kasım'da Halep'in batı kırsalından merkeze doğru hızla ilerleyen rejim karşıtı silahlı gruplar, bugün merkezin büyük bölümünü ele geçirmişti.

Silahlı gruplar, akşam saatlerinde Han Şeyhun'u alarak tüm İdlib genelinde hakimiyet sağlamıştı.