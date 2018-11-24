Suriye'de rejim ve muhalifler arasında esir takası yapıldı
Suriye'de rejim ve muhalifler, Astana anlaşmaları çerçevesinde esir takası yaptı.
- AA
Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve askeri muhalifler, Astana anlaşmaları çerçevesinde alıkoydukları onar kişiyi karşılıklı serbest bıraktı.
Bab'daki AA muhabirinin bildirdiğine göre, rejim ve muhalifler, Türkiye ve Rusya'nın garantörlüğünde, Bab ilçesinin rejim kontrolündeki Tadif beldesinde karşılıklı olarak onar kişiyi salıverdi.
Astana anlaşmalarıyla kurulan Alıkonulanlar Çalışma Grubu'nun "pilot proje" olarak nitelediği sembolik takas, 30-31 Temmuz'da Soçi'de düzenlenen 10. Garantörler Toplantısı'nda kararlaştırılmıştı.
Esed rejiminin en az bin 500 kişiyi alıkoyduğu biliniyor.
Takasın, Türkiye'nin insani diplomasi faaliyeti çerçevesinde attığı adımlar neticesinde gerçekleştiği belirtiliyor.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.