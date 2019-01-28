12°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3131
  • 6,0697
  • 222.034
  • 102.271
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

DÜNYA

  1. Haberler
  2. Dünya

Suriye'de Rus ve İran destekli güçler arasında çatışma çıktı

Suriye'de Esed rejimi saflarında savaşan Rus ve İran destekli iki grup arasında çatışmalar yaşanıyor. Çatışmalarda çok sayıda ölen ve yaralanan olduğu öğrenildi.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

AA muhabirinin güvenilir kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Esed rejimine bağlı ve Rusya destekli "Kaplan Güçlerinin 5. Birliği" ile Beşşar Esed'in kardeşi Mahir Esed komutasında ve İran destekli "4. Fırka" arasında çatışmalar sürüyor.

Çatışmalar, Hama ilinin kuzeybatı kırsalındaki Şatha, Bredic, Haydarayye, İnnab köylerinde yaşanıyor. İki grubun bölgedeki Skeylbiyye, Araştırma Merkezi ve El Ibır isimli geçiş noktalarına askeri sevkiyatları sürüyor.

Yerel kaynaklar çatışmaları, İran'ın bölgedeki etkisini azaltmaya yönelik bir girişim olarak nitelendiriyor.

ÇATIŞMADA ÇOK SAYIDA ÖLEN VAR

Özgür Suriye Ordusu bileşenlerinden Ulusal Özgürleştirme Cephesi çatısı altındaki Nasır Ordusu'nun sözcüsü Muhammed Raşit de AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Şiddetli çatışmalarda zaman zaman ağır silahlar kullanılıyor. Çatışmalar, askeri muhaliflerin kontrolündeki köylere de sirayet ediyor. Rejim aynı zamanda bu çatışmaları gizlemek için sivil yerleşimlere top ve tank atışları düzenliyor." dedi.

Beşşar Esed rejimi, uzun süredir Suriye'de muhaliflere karşı operasyonlarını kendi ordusu vasıtasıyla değil, esas olarak İran destekli yabancı terörist güçlerle yürütüyor. Bu gruplar halihazırda en yoğun olarak İdlib, Şam, Humus, Deyrizor kırsalı ve özellikle Lübnan sınırında konuşlu bulunuyor.

Rusya ise rejimin kara güçlerine eğitim ve danışmanlık desteği veriyor. Humus'un Tedmur ilçesini (Palmira) terör örgütü DEAŞ'tan temizleme operasyonunda aktif rol alan Rusya destekli kara güçleri, Dera ve Doğu Guta'da güvenliği sağlıyor.

Kadını sokak ortasında yere yatırıp gasp ettiler

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İP Manisa Milletvekili Akkal partisinden istifa etti

İP Manisa Milletvekili Akkal partisinden istifa etti

CHP'li Belediye Başkanı Acar partiden istifa etti

CHP'li Belediye Başkanı Acar partiden istifa etti

Ankara'da BM ile kritik Suriye zirvesi

Ankara'da BM ile kritik Suriye zirvesi

İran’dan Fransa’nın imalarına yalanlama: Bunu teyit edemem

İran’dan Fransa’nın imalarına yalanlama: Bunu teyit edemem

Yahudi karşıtı tasarının ardından ülkeye ziyaretini iptal etti

Yahudi karşıtı tasarının ardından ülkeye ziyaretini iptal etti

Rusya rakamları açıkladı: Son üç yılda değişiklik olmadı

Rusya rakamları açıkladı: Son üç yılda değişiklik olmadı

CHP-İP arasındaki ittifakta 'Tunç Soyer' krizi

CHP-İP arasındaki ittifakta 'Tunç Soyer' krizi

'Dikkatimizi sirk yöneticisi Trump üzerinde yoğunlaştıracağız'

'Dikkatimizi sirk yöneticisi Trump üzerinde yoğunlaştıracağız'
 

POPÜLER HABERLER

#Tarihtebugün 1920 yılında Türk ulusunun birliği ile vatanın bütünlüğünün gelecekteki güvenliğini amaçlayan Misak-ı Milli kararları kabul edildi

#Tarihtebugün 1920 yılında Türk ulusunun birliği ile vatanın bütünlüğünün gelecekteki güvenliğini amaçlayan Misak-ı Milli kararları kabul edildi

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA