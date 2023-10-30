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Dünya

Suriye'de Şam yönetimini destekleyen İran güçlerine hava saldırısı düzenlendi

Suriye'nin Irak sınırına yakın El Bukemal ilçesinde, ABD güçlerinin konuşlandığı Ömer petrol sahasına düzenlenen iki roket saldırısı sonrası aidiyeti bilinmeyen hava araçları El Bukemal'daki İran destekli grupların bulunduğu noktalara iki ayrı hava saldırısı gerçekleştirdi.

AA30 Ekim 2023 Pazartesi 00:16 - Güncelleme:
Suriye'de Şam yönetimini destekleyen İran güçlerine hava saldırısı düzenlendi
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Suriye'nin Irak sınırına yakın El Bukemal ilçesinde, Şam yönetimi saflarında yer alan İran destekli terörist gruplara aidiyeti bilinmeyen hava araçları tarafından hava saldırısı düzenlendi.

Akşam saatlerinde Deyrizor'da ABD güçlerinin konuşlandığı Ömer petrol sahasına düzenlenen iki roket saldırısının ardından aidiyeti bilinmeyen hava araçları, El Bukemal'daki İran destekli terörist grupların bulunduğu noktalara iki hava saldırısı gerçekleştirdi.

Saldırıda üssün çevresine düşen roketlerin olduğu öğrenilirken, herhangi bir can kaybı bilgisi bulunmuyor.

Aidiyeti bilinmeyen hava araçları 3-10 ve 14 Ekim'de, El Bukemal ile doğusundaki Harabeş, Herri ile Humeyda bölgelerindeki İran destekli grupların yerlerini ve konvoyları hedef almıştı.

Suriye'de son günlerde Tenef bölgesi, Irak sınırına yakın Malikiyye ilçesi, Haseke iline bağlı Şeddadi ilçesi ve Deyrizor ilindeki ABD ordusunun konuşlandığı üslere, aidiyeti bilinmeyen silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırılar düzenleniyor.

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları, ABD destekli terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinde, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Esed rejimi ve İran destekli grupların kontrolünde bulunuyor.

İran destekli gruplar, Fırat Nehri'nin doğu yakasındaki ABD üslerine zaman zaman roket ve SİHA'larla saldırılar düzenliyor.

- İRAN'IN MESAJLARI

İran devlet televizyonu 19 Ekim'de, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının durdurulmaması halinde Tahran'ın "direniş güçleri" olarak adlandırdığı bölgedeki müttefikleri tarafından nasıl saldırıya uğrayabileceğini anlatan bir haber yayınlamıştı.

Görüntülü haberde, İsrail'in kuzeyden Hizbullah, doğudan Irak ve Suriye'deki milis güçlerle güneyden de Yemen'deki Husiler tarafından füzeler ve insansız hava araçlarıyla eş zamanlı hedef alınacağı harita üzerinde gösterilmişti.

İran, İsrail'in Gazze'deki saldırılarının durdurulması için birçok kez en üst düzeyde çağrıda bulunmuştu.

İran lideri Ayetullah Ali Hamaney, 17 Ekim'deki bir konuşmasında, İsrail'in saldırılarının devam etmesi halinde "direniş güçlerinin" harekete geçeceğini söylemişti.

Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan da 19 Ekim'de yaptığı açıklamada, İsrail-Filistin çatışmalarının bölgeye yayılma ihtimalini dillendirmişti.

İran; Lübnan Hizbullahı, Suriye ve Irak'ta desteklediği milisler ve Yemen'deki Husileri "direniş güçleri" olarak adlandırıyor.

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