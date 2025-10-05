İSTANBUL 23°C / 15°C
Suriye'de tarihi seçim! Şara: Ülkemizi yeniden inşa etmeliyiz

Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, Suriye'de devam eden parlamento seçimleri sürecini yerinde incelemek üzere başkent Şam'daki Ulusal Kütüphane'yi ziyaret etti. Şara, 'Önümüzdeki günlerde Suriye'nin yeniden inşası için yeni başarılara ihtiyacımız var. Bu tarihi an Suriyeliler için çok önemli. Tüm Suriyeliler ülkelerini yeniden inşa etmeli' dedi.

IHA5 Ekim 2025 Pazar 14:10
Suriye Devlet Başkanı Ahmed eş-Şara, iç savaşın yaralarının sarıldığı Suriye'de bugün gerçekleştirilen parlamento seçimleri nedeniyle başkent Şam'daki Ulusal Kütüphane'yi ziyaret etti. eş-Şara ziyareti sırasında seçim çalışmalarının işleyişine ilişkin bilgilendirildi.

"TÜM SURİYELİLER ÜLKELERİNİ YENİDEN İNŞA ETMELİ"

eş-Şara burada yaptığı açıklamada, Suriye'nin birkaç ay gibi kısa bir sürede mevcut şartlara uygun bir seçim sürecine girmeyi başardığını belirterek, "Önümüzdeki günlerde Suriye'nin yeniden inşası için yeni başarılara ihtiyacımız var. Bu tarihi an, Suriyeliler için çok önemli. Tüm Suriyeliler ülkelerini yeniden inşa etmeli. Yasaların çarkı hızlı şekilde dönecek, hükümet üzerindeki denetim şeffaflık ve hesap verebilirliği sağlamak amacıyla sürecektir" ifadelerini kullandı.

Seçim süreci ülke genelinde sakin bir atmosferde devam ederken, bazı bölgelerde oy sayımına başlandığı öğrenildi.

SEÇİMDE 6 BİN SEÇMEN HEYETİ ÜYESİ OY KULLANACAK

Yerel saatle sabah 09.00'da başlayan seçimde 6 bin seçmen heyeti üyesinin oy kullanması ve sandıkların 17.00'da kapanması bekleniyor. Seçim sonucunda 210 sandalyeli Suriye Parlamentosu'nun üçte ikisinin belirlenmesi ve geriye kalan 70 milletvekilinin de Devlet Başkanı eş-Şara tarafından atanması öngörülüyor.

