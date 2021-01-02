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Dünya

Suriye'de terör örgütü PKK/YPG yine sivilleri hedef aldı: 2 çocuk öldü

Resulayn'da bomba yüklü aracın PKK/PYD'li teröristler tarafından patlatılması sonucu ilk belirlemelere göre 2 çocuk hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

AA02 Ocak 2021 Cumartesi 15:31 - Güncelleme: 02 Ocak 2021 Cumartesi 15:37
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Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Rasulayn ilçe merkezindeki sebze pazarında bomba yüklü araç infilak ettirildi.

Terör saldırısında ilk belirlemelere göre 2 çocuk yaşamını yitirdi, 4 sivil yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastaneye sevk edildi, patlamanın ardından olay yerinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Olay yerine intikal eden Suriye Milli Ordusu (SMO) askerleri ve yerel güvenlik güçleri, saldırıların terör örgütü YPG/PKK tarafından düzenlendiği ihtimali üzerinde duruyor.

Rasulayn ilçe merkezi, 12 Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'yla terörden arındırılmıştı.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Yaşanan patlamanın ardından, Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: 

Terör örgütü PKK/YPG, Suriyeli masum sivilleri hedef almaya devam ediyor. Barış Pınarı bölgesindeki Rasulayn’da sivil halkın bulunduğu bölgede bomba yüklü araç patlatan teröristler, 2 masum çocuğu katlederken 2 sivili de yaraladı.

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