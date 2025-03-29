İSTANBUL 19°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Mart 2025 Cumartesi / 30 Ramazan 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    38,0671
  • EURO
    41,2679
  • ALTIN
    3768.01
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Dünya

Suriye'de yeni atamalar! 'Türkiye' detayı

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, 2011'de Esed rejim güçleri tarafından saldırıya uğradıktan sonra Türkiye'ye geçerek, Şam Alimler Birliği ve Suriye İslam Konseyi'ni kuran Usame Rifai'yi ülkenin Genel Müftülüğüne atadı.

AA29 Mart 2025 Cumartesi 08:00 - Güncelleme:
Suriye'de yeni atamalar! 'Türkiye' detayı
ABONE OL

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Usame Rifai'yi ülkenin Genel Müftülüğüne atadı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan 7 No'lu Karar kapsamında, Şeyh Usame el-Rifai ülkenin yeni Genel Müftüsü olurken, Genel Müftü Yüksek Fetva Konseyi'nin çalışmalarını denetlemekle ve alınan kararların uygulanmasını sağlamakla görevlendirildi.

Kararda, görev alanı kapsamında resmi ve uluslararası platformlarda Suriye'yi temsil etme yetkisi de Genel Müftü'ye verildi.

Öte yandan, 8 No'lu Karar ile Yüksek Fetva Konseyi de oluşturuldu.

Kararda, Konseyin görevleri arasında fetvaların yayımlanması, Şer-i hükümlerin açıklanması, illerde müftü ve fetva komisyonlarının atanması ve fetva merkezlerinin denetlenmesi yer alıyor.

Kararda, Konsey'in, kararlarını oy çokluğuyla alacağı ve eşitlik durumunda başkanın kararının belirleyici olacağı kaydedildi.

Alınan kararların yürürlüğe girdiği ve resmi gazetede yayımlandığı bildirildi.

- ŞEYH USAME EL-RIFAİ KİMDİR?

1944'te Şam'da doğan Şeyh Usame el-Rıfai, Suriye'nin önde gelen Sünni alimlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Şam Üniversitesinde Arap dili eğitimi aldıktan sonra, 1971'de babasının adını taşıyan camide imamlık görevine başlayan el-Rıfai, 1981'de Esed rejimi tarafından Müslüman Kardeşler ile bağlantılı olduğu iddiasıyla suçlandı ve Suudi Arabistan'a sürgüne gönderildi.

El-Rıfai, 2000 yılında Hafız Esed'ın ölümünün ardından Suriye'ye döndü ve dini çalışmalarını sürdürdü.

2011'de Suriye ayaklanması sırasında muhalefetin yanında yer alan el-Rıfai, rejim güçleri tarafından saldırıya uğradı.

El-Rıfai, kısa bir süre sonra Türkiye'ye geçerek, Şam Alimler Birliği ve Suriye İslam Konseyi'ni kurdu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.