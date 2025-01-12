İSTANBUL 10°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Ocak 2025 Pazar / 13 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,4431
  • EURO
    36,354
  • ALTIN
    3064.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Suriye'de yeni yönetimin lideri Şara, SMDK heyeti ile ülkenin durumunu görüştü
Dünya

Suriye'de yeni yönetimin lideri Şara, SMDK heyeti ile ülkenin durumunu görüştü

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) liderlerinin Suriye'deki yeni yönetimin lideri Ahmed Şara ile yaptığı görüşmede geçiş aşaması, ekonomik durum, ülkenin kalkındırılması gibi konularda işbirliği mesajı verildi.

AA12 Ocak 2025 Pazar 14:32 - Güncelleme:
Suriye'de yeni yönetimin lideri Şara, SMDK heyeti ile ülkenin durumunu görüştü
ABONE OL

SMDK'den yapılan açıklamada, Şara'nın, SMDK Başkanı Hadi el-Bahra ve Müzakere Komisyonu Başkanı Bedir Camus ile 8 Ocak'taki görüşmesinin içeriğine ilişkin yanlış bilgilerin sosyal medyada dolaşıma girdiği belirtildi.

Açıklamada, koalisyon liderleri ile Şara'nın düzenlenecek ulusal konferans, geçiş aşaması, mevcut ekonomik durum, Suriye'yi kalkındırma gibi çeşitli konuları ele aldığı kaydedildi.

"Mevcut aşamadaki zorlukların şeffaf şekilde" görüşüldüğü aktarılan açıklamada, Suriye'deki mevcut durumun ele alındığı ve toplantının "olumlu" geçtiği vurgulandı.

Açıklamada, SMDK'nin, Şam'daki yeni yönetimin, güvenlik, iç barış ve istikrarı sağlama ve vatandaşlara temel hizmetleri sunma çabalarına destek verdiği ifade edilerek, "kardeş ve dost ülkelerin insani yardımlarıyla desteklerinden" duyulan memnuniyetin dile getirildiği kaydedildi.

SMDK'nin geçiş aşamasının başarılı olmasına destek verdiğine işaret edilen açıklamada, bu konuda Suriye'deki yeni yönetimle görev paylaşma konusunda koordine olmanın gerekli olduğuna dikkati çekildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.