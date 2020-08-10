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Dünya

Suriye'de 'YPG/PKK' zulmü devam ediyor! Mal varlıklarına da el koyma başladı

Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu YPG, ülkede işgal ettiği bölgelerden zorla göç ettirdiği vatandaşların mal varlıklarına el koyma başladı.

AA10 Ağustos 2020 Pazartesi 11:46 - Güncelleme: 10 Ağustos 2020 Pazartesi 11:49
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Terör örgütünün sözde meclisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Suriye vatandaşı olup da Suriye'de birinci veya ikinci dereceden akrabası bulunmayan vatandaşların taşınabilir ve taşınmaz mal varlıklarının tümü örgüt yönetimine geçecek.

Böylece Suriye'de bulunmayan vatandaşların mal varlıklarına, terör örgütü YPG/PKK tarafından korunma bahanesiyle el konulacak.

Terör örgütü bu şekilde gelir kaynaklarını çeşitlendirmek isterken, örgütün baskıları nedeniyle bölgeyi terk etmek zorunda kalan binlerce mağdur vatandaş mal varlıklarından olacak.

YPG/PKK'nın Suriye'nin kuzeyinde demografik yapıyı değiştirme amacıyla bölgede yaşayan Türkmen, Süryani, Ezidi ve Araplara şiddet uygulayarak göçe zorlaması raporlara yansımıştı.

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