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Suriye’de YPG’ye Amerikan kalkanı

ABD Başkanı Donald Trump, terör örgütü YPG/PKK’yı TSK operasyonlarından korumak için, askerlerini Suriye’den çekmekten vazgeçti. Beyaz Saray, 200 askerin ‘barış gücü’ adı altında bölgede kalacağını duyurdu.

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Askerlerini Suriye’den çekme kararı alan ABD Başkanı Donald Trump, bölgedeki maşası terör örgütü YPG/PKK’nın Türkiye tarafından ilga edilmesi karşısında geri adım attı. TSK’nın operasyonlarına karşı Türkiye-Suriye sınırında güvenli bölge oluşturarak Batılı askerleri yerleştirme planı Avrupa tarafından reddedilen Beyaz Saray, çareyi yine YPG’li teröristlere kalkan olmakta buldu. Washington yönetimi sözde barışı koruma adına 200 askerini Suriye’de bırakacağını bildirdi. 

SÖZDE ‘BARIŞ GÜCÜ’ 

Beyaz Saray, ABD’nin Suriye’den çekilmesinin ardından ‘barışı koruma’ göreviyle yaklaşık 200 askerin bir süre daha bu ülkede kalacağını duyurdu. Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, önceki gece Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasındaki telefon görüşmesinden kısa süre sonra ABD’nin Suriye’den çekilme süreciyle ilgili yazılı açıklama yaptı. Sanders, açıklamasında, “Yaklaşık 200 askerlik barışı koruma görevli küçük bir grup Suriye’de bir süre daha kalacak” ifadesini kullandı.  

TERÖRİSTLER MEMNUN 

Öte yandan, Washington’ın çekilmeme kararı en çok terör örgütü YPG/PKK’yı sevindirdi. YPG’nin paravanı SDG, Pentagon’un 200 askeri Suriye’de tutuma kararından memnun olduklarını bildirdi. Reuters’a konuşan SDG Dış İlişkiler Sorumlusu Abdulkerim Ömer, “Sahada 200 asker ve hava desteği bölgeye yönelik saldırganlığı engelleyecektir. Bu adım DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonun Avrupalı ortaklarını da Suriye’de kalma konusunda cesaretlendirecektir” dedi. Ömer ayrıca, ABD’li askerlerin Esad rejiminin baskıları karşısında da bir güvence olacağını kaydetti.

Trump: Geri adım atmadım

Beyaz Saray’ın açıklamasının ardından ABD Başkanı Donald Trump “Diğer ortaklarımızla birlikte Suriye’de küçük bir grup askerimizi bırakabiliriz. Geri adım atmadım. Bunlar Suriye’deki insanlarımızın sadece küçük bir bölümünü oluşturuyor” dedi. 

Beyaz Saray’ın açıklamasına göre, bugün Suriye’de bulunan 2 bin 200 askerden çoğu Nisan ayında  ABD’ye dönecek. Sahada kalan 200 Amerikan askeri, Suriye’de terör örgütü YPG/PKK’yıTSK’dan koruyacak. Pentagon, bu küçük birliği ‘barış’ gücü olarak tanımlıyor.

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