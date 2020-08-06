star.com.tr 06 Ağustos 2020 Perşembe 09:24 - Güncelleme: 06 Ağustos 2020 Perşembe 09:28

Al-Watan gazetesinde yer alan habere göre, Haseke merkezinin güneyinde yer alan Eş- Şeddadi kasabasında, ABD askerlerinin bulunduğu bir üs bilinmeyen bir grup tarafından bombalandı.

Geçtiğimiz birkaç ay içinde, Haseke ve ve Deyrizor vilayetlerindeki ABD askerleri, yine bilinmeyen gruplar tarafından saldırıya uğradı. Bu saldırılar sonucunda 2 ABD askerinin öldüğü açıklanmıştı.

ABD, bölgedeki terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG ve bu terör ittifakını kamufle etmek için paravan olarak kullanılan 'Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) destek vermeye devam ediyor.



Geçtiğimiz günlerde, Deyrizor'da SDG işgalindeki bir üs daha Arap aşiretlerinden birkaç yüz kişi, tarafından saldırıya uğradı. Üs ele geçirilirken, PKK/PYD'liler esir alındı.

Saldırının, terör örgütünün bölgede tanınan dini kişilikler ve aşiretlerin tanınan isimlerini öldürmesine tepki olduğu belirtilmişti.

Terör örgütüyle Haseke ve Deyrizor'un bazı noktalarını kontrol eden ABD askerleri, bu bölgelerdeki petrol ve gaz sahalarının çevresine konuşlanmış durumda.

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