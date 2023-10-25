Suriye'deki ABD üssüne 4 ayrı saldırı gerçekleştirildi

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD ordusunun Haseke'deki Harab Cebir Havaalanı'ndaki üssüne, karadan karaya atış yapılan silahlarla 4 ayrı saldırı yapıldı.



Saldırılarda üsler ve çevresine roketler düştüğü öğrenildi ancak can kaybı ya da yaralanmaya ilişkin bilgiye yer verilmedi.

Suriye'nin güneyinde son 3 günde, ABD ordusunun bulunduğu Tenef bölgesindeki üs ile Irak sınırı yakınlarındaki Malikiyye ilçesindeki Robarya üslerine ve Haseke ve Şeddadi bölgelerindeki askeri üslerine, aidiyeti bilinmeyen silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırılar düzenlenmişti.

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları, ABD destekli terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinde, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Esed rejimi ve İran destekli grupların kontrolünde bulunuyor.

İran destekli gruplar, Fırat Nehri'nin doğu yakasındaki ABD üslerine zaman zaman karaya atış yapılan silahlar ve SİHA'larla saldırılar düzenliyor.