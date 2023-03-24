Suriye'deki ABD üssünün çevresine roketli saldırı

AA'nın yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, ülkenin doğusundaki Deyrizor ilinde İran destekli yabancı terörist grupların varlık gösterdiği Mayadin bölgesinden, öğle saatlerinde ABD güçlerinin konuşlandığı Ömer petrol sahasının çevresine roket saldırısı gerçekleştirildi.



Dört roketle yapılan saldırı sonucunda petrol sahasında herhangi bir zayiat olmadı.



Atılan roketlerden biri, terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinde tuttuğu Ziban köyündeki sivillere ait eve düştü.



Roket saldırısında ölü veya yaralı olmadığı bildirildi.



- ASKERİ NOKTALAR, İNSANSIZ HAVA ARAÇLARI VE ROKET SALDIRILARIYLA HEDEF ALINIYOR

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 23 Mart'ta İran'a ait insansız hava aracıyla (İHA) Suriye'nin Haseke ilinde DEAŞ ile mücadele koalisyonuna ait tesise düzenlenen saldırıda 1 sözleşmeli personelin öldüğü, 6 sözleşmeli personel ile ABD askerinin yaralandığını duyurmuştu.

ABD güçleri buna karşılık gece yarısından sonra (TSİ 03.00 ile 04.30 arasında) İran destekli terörist grupların varlık gösterdiği Deyrizor'da 2, Elmeyadin ve Elbukemal 2 toplam 4 askeri noktaya hava harekatı düzenlemişti.

Suriye'de varlık gösteren ABD ve koalisyon güçlerine ait askeri noktalar, zaman zaman İran destekli yabancı terörist grupların varlık gösterdiği bölgelerden kalkan insansız hava araçları ve roket saldırılarıyla hedef alınıyor.