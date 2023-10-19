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Dünya

Suriye'deki ABD üssünün çevresine saldırı

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde ABD güçlerinin konuşlandığı Koniko gaz sahası çevresine saldırı düzenlendi.

AA19 Ekim 2023 Perşembe 23:20 - Güncelleme:
Suriye'deki ABD üssünün çevresine saldırı
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AA'nın yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, ABD güçlerinin konuşlandığı Koniko gaz sahasının çevresine kimliği belirsiz silahlı insanız hava araçları (SİHA) ile saldırı gerçekleştirildi.

Saldırılarda gaz sahasında herhangi bir zayiat olmadı.

Kaynaklar, Koniko yakınlarındaki doğal gaz boru hattında da patlama meydana geldiğini belirtti.

Patlamanın sebebi henüz bilinmezken, doğal gaz taşıyan boru hattında yangın çıktı.

Söz konusu gelişmeler üzerine ABD'ye ait helikopter ve insansız hava araçları uçuş yapmaya başladı.

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları, ABD destekli terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinde, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Esed rejimi ve İran destekli grupların kontrolünde bulunuyor.

  • Deyrizor
  • ABD güçleri
  • Koniko gaz sahası

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