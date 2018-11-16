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Solomon Adaları’nda 6.5 büyüklüğünde deprem

Suriye’nin kuzeyinde bulunan Deir Ballout Filistin mülteci kampı yağmurlu havada sular içinde kaldı.

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Suriye’nin kuzeyindeki Cinderes bölgesinde bulunan Deir Ballout Filistin mülteci kampı yağmurlu havaların başlaması sonucu sular içinde kaldı. Kış mevsiminin giderek yaklaşması ile birlikte hava koşullarının kötüleşmesi kampta yaşayan mültecilerin hayatını da giderek zorlaştırdı. Yaklaşık 350 Filistinli ailenin kaldığı kamptan gelen son görüntüler durumun ehemmiyetini bir kez daha ortaya çıkardı.
 

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