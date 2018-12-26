Fransız ordusunun Suriye'de faaliyet gösterdiği 9 nokta tespit edildi

ABD ordusunun Suriye'den çekilme hazırlığı yaptığı sırada terör örgütü YPG/PKK'ya desteğini sürdüreceğini duyuran Fransa, çoğu askeri noktada ABD imkanlarından yararlanıyor. Suriye'deki Fransız askerlerinin sayısı ise sadece 200 civarında.

ABD Başkanı Donald Trump'ın askerlerini Suriye'den çekme kararı almasının ardından şaşkına dönen YPG/PKK'lı teröristler için Fransa'nın "desteğimiz sürecek" açıklaması umut olmuştu.

Ancak, AA muhabirlerinin Suriye'deki alan çalışmasında yaptığı tespitler Fransa'nın mevcut şartlarda bu desteği verecek imkanlara sahip olmadığını gösteriyor.

Fransa'nın halihazırda terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinde bulunan Fırat'ın doğusundaki asker sayısı sadece 200 civarında. Bunlar topçu bataryaları, teknik eleman ve ekipmanları ile özel kuvvetlerden oluşuyor.