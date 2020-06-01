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Dünya

Suriye'deki iç savaşta geçen ay 125 sivil hayatını kaybetti

Suriye İnsan Hakları Ağı, ülkede geçen ayda çoğu patlamalar sonucunda 26'sı çocuk, 6'sı kadın toplam 125 sivilin öldüğünü duyurdu.

AA01 Haziran 2020 Pazartesi 16:13 - Güncelleme: 01 Haziran 2020 Pazartesi 16:13
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Beşşar Esed rejimi ordusu ve güvenlik güçleri 2'si kadın toplam 10 sivili öldürürken, rejimin destekçisi Rusya da bir sivil katletti.

Terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgelerde ise 2'si çocuk 7 sivil öldürüldü.

Rejim karşıtı silahlı gruplar 3, askeri muhalif gruplar 7 sivilin ölümüne neden oldu.

Öte yandan, işkence yoluyla öldürülen sivillere değinilen raporda, Esed rejiminin 7 ve terör örgütü YPG/PKK'nın 1 olmak üzere toplam 8 sivili öldürüldüğü belirtildi.

Rapor, 22'si çocuk, 3'ü kadın toplam 97 sivilin kimliği belisiz taraflarca düzenlenen patlamalar yoluyla can verdiğine dikkati çekti.

Ağın raporunda, mayıs ayı dahil bu yıl Suriye'de çatışan taraflarca işkence, saldırı, patlama, çatışma ve diğer nedenlerle hayatını kaybedenlerin sayısının 910'a yükseldiği kaydedildi.

Piyasada 14-15 lira olan maskeyi 1 liraya üretti

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