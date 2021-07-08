''Suriye'deki krizin aşılması için insani yardımları sürdürmeye devam edeceğiz''

AA 8 Temmuz 2021 Perşembe 11:49 - Güncelleme: 8 Temmuz 2021 Perşembe 11:49

Lenarcic, beraberinde AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut ile Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Birleşmiş Milletler (BM) Yardım Yükleme Merkezini ziyaret etti.

Merkezin çalışmalarını inceleyen Lenarcic, BM Suriye Krizi Bölgesel İnsani Koordinatör Yardımcısı Mark Cutts'tan bilgi aldı.

Lenarcic, bilgilendirme sırasındaki konuşmasında, merkezde önemli çalışmalar yapıldığını belirterek, "Gerçekten burada sürdürülen faaliyet inanılmaz derecede insani öneme sahip olan, çok gerekli bir faaliyet. Bildiğiniz gibi Avrupa Birliği, üye devletlerle birlikte dünyanın en önemli insani yardım sağlayan donörlerinden birini oluşturuyor. Bu bölgede, Suriye'deki insani krizin aşılması ve oradaki insanları desteklemek açısından insani yardımları sürdürmeye devam edeceğiz." dedi.

Ziyaretiyle, desteklerini bir kez daha göstermek istediğini aktaran Lenarcic şunları kaydetti:

"Burada sürdürülen insani yardım faaliyeti, sınırın hemen ötesinde tamamen bu insani yardıma dayalı bir biçimde yaşamlarını sürdüren milyonlarca kişiyi desteklemeye devam ediyor. Burada bulunmamın iki sebebi var. Öncelikli olarak birincisi burada operasyonu yerinde görebilmek ve inceleyebilmek, bununla ilgili desteğimizi yerinde bir kez daha ifade edebilmek. Bu aynı zamanda BM Güvenlik Konseyi (BMGK) kararıyla sürdürülen bir operasyon. İki gün içerisinde bununla ilgili yetkilendirme aslında sona erecek. Bu yetkilendirmenin devam etmesinin ne kadar önemli olduğunu bir kez de burada ifade etmek istediğim için bu ziyareti gerçekleştirdim."