İsrail Savunma Bakanı Liberman: Suriye'deki operasyonlar sınırlandırılamaz

Merkezini Tel Aviv yakınlarındaki Yafa'dan Kudüs'e taşıyan İsrail Ordu Radyosu'nun bugünkü ilk yayın konuğu Savunma Bakanı Liberman oldu.

Liberman radyoda yaptığı açıklamalarda, "İsrail kendini korumak için Suriye'deki operasyonlarına yönelik herhangi bir sınırlandırmayı kabul edemez." dedi.

Rusya'nın İsrail'den Suriye'deki operasyonları öncesinde bilgilendirme talep etmesine tepki gösteren Liberman, "İsrail, Suriye'de ve diğer yerlerde kendini savunma misyonu konusunda herhangi bir kısıtlama kabul etmeyecektir." ifadesini kullandı.

Suriye'ye yönelik daha önce birçok defa hava saldırısı düzenleyen İsrail, bu saldırılardan dakikalar önce Rus yetkililere bilgi veriyordu.

Rusya'ya ait İl-20 askeri uçağının, 17 Eylül'de, Suriye ordusuna ait S-200 hava savunma sistemi tarafından düşürülmesinin ardından Tel Aviv ile Moskova arasındaki ilişkiler gerilmişti.

Rus yetkililer, Lazkiye kentinde Suriye ordusuna ait bir depoya hava saldırısı düzenleyen İsrail'e ait F-16 savaş uçaklarının İl-20'yi kalkan olarak kullandığı için füzelere hedef olduğunu öne sürmüştü.

İsrail yönetimi ise Rus uçağının Suriye hava savunma sistemi tarafından vurulduğunu ve olaydan Suriye'nin sorumlu olduğunu ileri sürerek Rusya'nın suçlamalarını reddetmişti.

İsrail ordusundan daha önce yapılan açıklamada, İsrail'in Suriye'de 2017'de çoğu İran'a ait olmak üzere 200 hedefe operasyon düzenlediği belirtilmişti.

İsrail ayrıca iç savaşın başladığı 2011'den bu yana zaman zaman Suriye ve Golan Tepeleri'nden, topraklarına roket atıldığını ileri sürerek, İran destekli Hizbullah güçlerine ve Suriye ordusuna ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.